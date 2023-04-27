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НовостиОбщество27 апреля 2023 12:27

Отопительный сезон в Ставрополе закончится 2 мая

Отключение подачи тепла займет несколько дней
Амина КЕТОВА
Амина КЕТОВА
Ставрополь - последний в списке городов края, где отключат отопление

Ставрополь - последний в списке городов края, где отключат отопление

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ставрополе отопительный сезон закончится во вторник, 2 мая. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко в своих соцсетях.

С середины апреля главы округов Ставрополья стали объявлять об окончании отопительного сезона на своих территориях. Последним теплоснабжение отключат в краевой столице.

Как заявил мэр Иван Ульянченко, в ближайшие дни ожидается похолодание. Когда оно закончится, в городе приступят к отключению батарей.

«Весна в этом году выдалась капризная и непривычно холодная. Температурные скачки отмечаются на протяжении всего апреля: днем тепло, ночью прохладно. Завтра снова ожидается понижение температуры и дождь, который способен остудить квартиры за сутки», — написал глава Ставрополя в своих соцсетях.

Мэр уточнил, что после отключения вернуть тепло в квартиры до следующего сезона не получится.