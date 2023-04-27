Педагог ГИТИСа оценила высокую «казачку» из Ставрополя и рекомендовала ее к поступлению

Анна Стрельникова покорила педагогов своим талантом и ростом. Фото: mts.ru

МТС подвела итоги онлайн-консультаций в ГИТИС, которые состоялись в южных регионах России 20-21 апреля в рамках социального проекта «Поколение М». На встречи с педагогами зарегистрировались абитуриенты из Кисловодска, Пятигорска, Зеленокумска, Георгиевска, Ставрополя. Дополнительно в краевом центре в театре «Зрима» МТС организовала телемост с преподавателем ГИТИСа Екатериной Николаевой, которая оценивала таланты участников и давала советы по дальнейшему развитию.

На встречи с педагогами зарегистрировались абитуриенты из Кисловодска, Пятигорска, Зеленокумска, Георгиевска, Ставрополя. Фото: mts.ru

По итогу двух дней онлайн-консультаций на цифровой платформе Webinar отбор прошли восемь абитуриентов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в их числе - Анна Стрельникова из Ставрополя. Девушка два года играет в театре-студии «Слово» в Ставропольском дворце детского творчества. Именно там она влюбилась в профессию и захотела поступить в театральный вуз.

Когда Анна вышла на сцену, Екатерина Николаева воскликнула: «Какие красивые и высокие девушки в Ставрополе! Настоящая казачка!».

Такой формат позволяет участникам определиться, нужна ли им эта профессия, услышать советы педагога и развиваться дальше. Фото: mts.ru

- Удобно, что есть возможность пройти прослушивания в таком формате и попробовать свои силы, не выезжая за пределы региона. Я очень обрадовалась, увидев себя в списке прошедших. Мне кажется, актерское искусство, да и в целом искусство, сильнее всего может повлиять на сознание человека, может вдохновить. Я хочу стать частью этого. Мне нравится перевоплощаться, изучать литературу, героев, открывать в себе новые грани, - рассказала Анна Стрельникова.

Теперь девушка готовится к очному прослушиванию в Москве. Для нее оно начнется сразу со второго этапа поступления.

Теперь девушка готовится к очному прослушиванию в Москве. Фото: mts.ru

- Совместный проект с Российским институтом театрального искусства демонстрирует, как цифровые технологии экосистемы МТС расширяют образовательные возможности. Онлайн-формат консультаций дал шанс показать себя столичным педагогам большему количеству детей из разных регионов. Хочу пожелать абитуриентке из Ставрополя успехов в Москве на очном прослушивании. Тем, кто пока не поступил, не отчаиваться и пробовать свои силы дальше, - прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.