Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2023 13:27

4,1 тыс. новых потребителей обеспечили электроэнергией «Россети Северный Кавказ» в первом квартале 2023 года

Источник:kp.ru
Фото: Россети-Северный Кавказ

Фото: Россети-Северный Кавказ

Технологическое присоединение к сетевой инфраструктуре и обеспечение необходимой электроэнергией остается приоритетной производственной задачей энергетиков. Только за первые три месяца 2023 года специалисты группы «Россети Северный Кавказ» обеспечили энергоресурсом 4,1 тыс. новых потребителей во всех регионах СКФО. Это на 624 исполненные заявки больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в январе-марте текущего года энергокомпанией выдано почти 68 МВт мощности, что также превышает прошлогодние показатели на 10,6 МВт.

Больше всего новых потребителей подключили к сетям компании в Республике Дагестан, где 1 574 заявителям выдано 16 МВт. В Чеченской Республике энергоресурсом обеспечено 916 заявителей, им выдано 17,9 МВт; в Ставропольском крае исполнено 517 заявок на технологическое присоединение с выдачей 9,2 МВт; в Северной Осетии – 304 потребителям выдано 4,4 МВт; в Кабардино-Балкарии – 291 исполненная заявка на 9,7 МВт; в Карачаево-Черкесии – 291 заявитель получил 8,1 МВт; в Ингушетии 2,6 МВт выдано по 78 исполненным договорам техприсоединения.

Всего в региональные подразделения энергокомпании за три месяца этого года поступило 4,5 тыс. заявок на подключение к сетевой инфраструктуре компании, общая запрашиваемая мощность составила 272,5 МВт.

Напомним, подать заявку на технологическое присоединение к сетям можно через удобный дистанционный сервис Группы «Россети»