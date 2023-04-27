За год увеличилось число cтавропольцев, недовольных зарплатой

Только каждый третий ставрополец доволен, как ему оплачивают труд Фото: Анастасия ОСИПОВА

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru задала ставропольцам вопрос* - довольны ли они текущим уровнем зарплаты. 27% ответили положительно, 71% - отрицательно, остальные не смогли определиться. Таким образом, за год доля недовольных своей зарплатой трудящихся увеличилась на 5%.

Самая высокая доля тех, кого не устраивает текущая зарплата, в категориях «Медицина, фармацевтика» (84%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (80%) и «Юристы» (76%). Меньше всего претензий к доходу у тех, кто работает в сферах безопасности, информационных технологий, а также занимается стратегией, инвестициями и консалтингом. От 30 до 35% людей этих профессий ответили, что ничего не хотели бы поменять.

Те же, кто недовольны уровнем дохода, считают, что он должен вырасти как минимум в два (43%), а то и более чем в 2-3 раза (21%).

КСТАТИ

Среди жителей разных регионов больше всего довольных уровнем зарплаты в Ханты-Мансийском автономном округе (38%), а недовольных - в Ярославской области (85%).

*Опрос проводился с 3 по 21 апреля 2023 года среди 5 334 российских соискателей.