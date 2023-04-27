Школьники со всей России представят в Ставрополе свои научно-исследовательские работы

«Энергия будущего» продлится шесть дней. Фото: ncfu.ru

В Ставрополь приехали одаренные школьники со всей России, чтобы защитить свои работы в рамках II Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ и проектов «Энергия будущего», организованное Специализированным учебным научным центром Северо-Кавказского федерального университета. Победители получат дипломы и ценные призы.

В течение шести дне будет работать следующие секции: физика и математика, естественные науки, гуманитарные науки, компьютерный инжиниринг и программирование. Основная цель мероприятия - повысить качество подготовки обучающихся, мотивировать их развивать свои творческие способности и создать научное сообщество молодых исследователей для решения актуальных задач. А для сопровождающих и наставников предусмотрена образовательная программа по актуальным вопросам работы с талантливыми учащимися.

- Для нас важно видеть, что конкурс привлекает и интересует учащихся: число участников выросло вдвое, в Ставрополь приехали ребята из Казани, Якутии, Ростова-на-Дону, Краснодара, Красноярска, СКФО. «Энергия будущего» в тех, кто хочет научиться применять свои умения и опыт на практике, понимать, как знания и наука могут менять мир и развивать его в лучшую сторону. Наша главная задача - помочь научиться принимать решения и находить им реальное применение, - отметил Сергей Захарченко, директор по финансам и стратегии СКФУ, на базе которого проводится конкурс.

Всероссийский конкурс станет для обучающихся своего рода практическим курсом - каждый получит новые теоретические знания и реальный практический опыт, сможет улучшить свои навыки аналитического и критического мышления. Кстати, для гостей города подготовлена экскурсия по достопримечательностям Ставрополя. Так конкурсанты смогут немного отдохнуть и в неформальной обстановке поближе познакомиться друг с другом для решения командных заданий.

- В СКФУ мы всегда желаем студентам и гостям стать профессионалами. Впереди участников ждут сложные задачи и кейсы, им предстоит полностью погрузиться в работу. Самое важно - это командные решения, которые они смогут найти для достижения результата. Мы уверены, что ребята подойдут креативно и осмысленно к своим проектам, - рассказала декан факультета пищевой инженерии и биотехнологий, заведующая кафедрой пищевых технологий и инжиниринга СКФУ Наталья Оботурова.