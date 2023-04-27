Студентки из Ингушетии взяли первые места на конференции по акушерству в Ростове-на-Дону

Студентки Ингушского государственного университета взяли первые места на международной конференции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

31 марта в Ростовском государственном медицинском университете прошла I Международна научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Проблемы женского здоровья от пубертата до менопаузы». Среди экспертов научных чтений были депутат Ростовской городской думы, главный врач клиники НИИАП Юлия Порутчикова, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, председатель правления Белорусского медицинского общественного объединения «Репродуктивное здоровье» Сергей Занько, член-корреспондент РАН, директор Поволжского НИИ Марина Сложенкина. профессор ТМА Ильхамджан Каримджанов.

В конференции участвовали студенты, ординаторы, аспиранты разных вузов и стран. Всего на мероприятии было представлено 30 докладов на темы, соответствующие направлениям. Профессоры Ингушского госуниверситета - доктор медицинских наук Зарета Костоева и кандидат наук Марина Хутиева - подготовили к выступлению трех докладчиков.

В итоге студенты ИнгГУ стали победителями в секции «Медико-биологические, эколого-гигиенические социальные аспекты охраны репродуктивного здоровья женщин и формирования здорового образа жизни в современных условиях». Представители Ингушетии взяли все три места в номинации «За подробный анализ сложного клинического случая». Первое место заняла Хава Сапралиева, а Дейси Цечоева и Хава Угурчиева - второе и третье места соответственно.