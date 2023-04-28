На Ставрополье лук за неделю подорожал на 14%

В Ставропольском крае отмечают рост цены на лук. За неделю растение подорожало на 14%, следует из данным Северокавказстата.

На прошлой неделе, с 18 по 24 апреля 2023 года, лук в крае стоил в среднем 63 рубля. При этом стоимость лука репчатого увеличилась на 8,4% еще в марте. Как отмечали власти, одна из причин подорожания лука — гибель урожая в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане, из-за чего государства-члены СНГ ввели запрет на экспорт овоща.

Кроме того, заметно увеличение стоимости других овощей. На 5% выросла цена на капусту – за килограмм в среднем надо отдать 24 рубля. Подорожали также морковь (до 40 рублей), картофель (до 35 рублей), свекла (до 40 рублей). Однако подешевели огурцы. Стоимость упала на 2%, она составляет сейчас около 197 рублей.