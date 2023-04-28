Легковой автомобиль сгорел на выезде из Михайловска

Автомобиль сгорел полностью, но водителя удалось спасти. Фото: скриншот-видео Villanova Admiral

Ночью 28 апреля примерно в 3-25 на выезде из Михайловска легковой автомобиль перевернулся и начал гореть. В машине находился водитель, который самостоятельно не мог выбраться из салона автомобиля. Очевидцы произошедшнего оперативно позвонили в МЧС, а пока ждали помощь стали тушить пожар самостоятельно при помощи огнетушителя. Водителя удалось спасти.

- Один человек пострадал. Реагирование от МЧС России 7 человек и 2 единицы техники, - прокомментировали ЧП в пресс-службе МЧС.