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НовостиОбщество28 апреля 2023 8:08

Мобилизованного из Кисловодска наградили за участие в СВО

Андрей Зайцев получил две награды
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: глава Кисловодска Евгений Моисеев

Фото: глава Кисловодска Евгений Моисеев

Мобилизованному из Кисловодска вручили две награды за участие в спецоперации на Украине.

Указом президента Российской Федерации от 13 февраля военнослужащий Андрей Зайцев удостоен ордена «За заслуги перед отечеством II степени».

Медалью «За веру и волю» бойца наградил глава Луганской Народной Республики.

- Мы все испытываем большую гордость за нашего земляка, мужество и героизм которого во время проведения СВО стали настоящим примером для всех, - рассказал глава курорта Евгений Мосиеев.

Мэр напомнил, что в Кисловодске действует программа поддержки членов семей мобилизованных. По ней родным бойцов полагаются бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатное посещение учреждений культуры.