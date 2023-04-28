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НовостиОбщество28 апреля 2023 8:20

На Владимирской площади Ставрополя 29 апреля откроют сезон фонтанов

В этот день запустят все 25 фонтанов города
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Несмотря на штормовое предупреждение в предстоящие выходные, фонтаны в Ставрополе запустят уже 29 апреля. Как правило, сезон открывался 1 мая.

- Завтра, 29 апреля, в 19:30 открываем сезон фонтанов, - рассказал мэр Ульянченко.

Праздник пройдет на Владимирской площади, где находится большой свето-музыкальный «поющий» фонтан. Всего в Ставрополе 25 фонтанов — все они заработают одновременно в субботу и будут радовать туристов и местных жителей до поздней осени.

Напомним, что 29 и 30 апреля в Ставропольском крае прогнозируют ливень, грозу и град. В Ставрополе град и дождь обещают в субботу, в последний день апреля передают лишь кратковременный дождь.