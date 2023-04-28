На Ставрополье полицейского поймали на взятке за протокол после ДТП

Оперативное фото: СУ СКР по Ставрополью

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против полицейского, его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В феврале 2023 года в отношении 23-летнего водителя составили протокол о нарушении ПДД, из которого потерпевший получил травмы. За это ему грозило лишение прав. Инспектор группы исполнения административного законодательства ОМВД России по Изобильненскому округу предложил нарушителю закрыть глаза на протокол за взятку в 50 тысяч рублей.

Потенциальный взяткодатель сообщил о случившемся в правоохранительные органы и под надзором оперативников УФСБ России по Ставропольскому краю передал деньги. Следователи закрепляют доказательную базу по делу.

- Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности краевого Главка проводится проверка по факту возможной причастности сотрудника к совершению противоправного деяния. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, - прокомментировала пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.