В Ингушетии мужчина убил знакомого, обвинявшего его в смерти родственника

В Ингушетии раскрыли преступление, которое совершили еще 25 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

В апреле 1998 года местный житель, которому уже на тот момент было 69 лет, приехал в Назрань, чтобы разобраться со знакомым, который обвинял его в смерти своего близкого родственника. В ходе конфликта он не менее трех раз выстрелил в неприятеля и скрылся, мужчина погиб на месте преступления.

Мужчину обвиняли в незаконном хранении оружия и убийстве. Когда правда вскрылась, злоумышленник уже умер. Накануне Магасский суд прекратил производство по делу из-за смерти фигуранта.