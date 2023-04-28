В Пятигорске 7 человек госпитализированы после ДТП со скорой

Фото: УГИБДД СК

В аварии со скорой и маршруткой в Пятигорске пострадали 7 человек, всех доставили в больницу для осмотра на наличие травм. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ставрополью, 28 апреля около 11 часов ДТП произошло на улице Первомайской.

Как сообщают, водитель грузопассажирской ГАЗели не пропустил бригаду медиков на УАЗе, выезжая с прилегающей территории. В больницу отвезли водителей, четырех пассажиров скорой помощи и пассажира маршрутки.

- За рулем грузопассажирского транспорта находился 64-летний житель Кисловодска, злостным нарушителем ПДД не является, в момент ДТП груза не было, - комментируют в Госавтоинспекции края.

На месте работают наряды ДПС.