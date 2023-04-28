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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 9:57

В Ставрополе из-за аварии на улице Тухачевского образовались длинные пробки

Одна из машин перевернулась
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Фото: УГИБДД по СК

Фото: УГИБДД по СК

В Ставрополе случилась жуткая авария, которая парализовала движение на перекрестке. Предварительные обстоятельства ДТП сообщает ГИБДД.

- В Ставрополе на пересечении улиц Тухачевского и 50 лет ВЛКСМ произошло столкновение Киа и Гранта. От удара иномарка перевернулась. В результате пострадавших нет, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Машины заняли две полосы, которые ведут к улице Доваторцев. Это серьезно затрудняет движение, из-за чего образовались огромные пробки. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", пробка растянулась на три квартала.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты