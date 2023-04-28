Фото: администрация Ставрополя

Из-за начала сезона фонтанов и фестиваля-конкурса «Солдатский конверт - 2023» в Ставрополе 29 апреля внесут изменения в движение транспорта.

Глава города подписал постановление о перекрытии ряда улиц в субботу с 00:01 до 23:59. Из-за фестиваля закроют для проезда дороги по улице Суворова — от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской, по улице Маршала Жукова — от Ленина до Морозова, на улице Морозова — от Артема до Маршала Жукова.

По случаю торжественного запуска фонтана на Владимирской площади с 18:00 до 23:59 29 апреля перекроют дороги по проспекту Российскому — от улицы Западный обход до Тухачевского, на улицах генерала Маргелова, Ивана Щипакина и Павла Буравцева.

Объехать перекрытые участки предлагают пр улицам Западный обход, Рогожникова, Тухачевского, 45 Параллель, проспекту Российскому (от Тухачевского до улицы 45 Параллель), Ленина, Пушкина, Голенева, Подгорной, переулку Ярославскому и проспекту Карла Макркса.

- Для информирования автолюбителей в местах перекрытий установят информационные панно, указатели и дорожные знаки, - отметили в пресс-службе администрации города.