На Ставрополье начнут выращивать урожай на вертикальных фермах

Фото: пресс-служба СтГАУ

На Ставрополье приступят к выращиванию урожая на вертикальных фермах. Как узнали журналисты "КП-Северный Кавказ", соответствующие работы уже ведутся в лаборатории СтГАУ, которая представляет собой комплекс автоматизированных многоярусных гидропонных установок.

Благодаря вертикальному размещению секций с посевным материалом, фермы можно разворачивать в любых помещениях. При этом полезная площадь увеличивается до 80% за счет высоты помещения.

Как отмечают ученые, для выращивания культурных растений в «Сити фермерстве» не нужна почва, так как корни получают питательные вещества из водного раствора. С помощью автосистемы из контроллеров температуры воды и воздуха, а также датчиков показателей влажности и уровня удобрений, можно полностью контролировать микроклимат в каждом ярусе, задавая лучшие параметры для роста и вызревания. При развитии растений в таких комфортных условиях объемы урожая увеличиваются до 8 раз.

По словам ректора Ставропольского ГАУ Владимира Ситникова, на текущий момент технологизация агропроизводства является крайне востребованной.

Сегодня ставропольские ученые в числе первых, кто плотно занимается развитием этого направления. Информационный обзор редакции.