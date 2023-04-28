Николай Наумов стал инициатором постройки мемориала "Огонь Вечной славы". Фото: Maksim borisow / Wikimedia

На 92-м году жизни скончался бывший председатель думы Ставрополя и почетный гражданин краевого центра Николай Наумов. Трагическую новость сообщил депутат Александр Куриленко.

Николай Георгиевич родился в 1931 году в Орловской области. На Ставрополье приехал в 1955 году и стал работать старшим механиком в хозуправлении КГБ при совете министров СССР в Кисловодске. Через 7 лет его избрали председателем городского совета депутатов трудящихся в Ессентуках.

С 1967 по 1971 год Наумов возглавлял горисполком Ставрополя и стал инициатором создания генплана развития города. В проект входили объездные дороги, цирк, плавательный бассейн, гостиница «Турист». Позднее с его подачи построили мемориал «Огонь Вечной славы».

После службы в городской думе и до отставки в 1987 году Николай Георгиевич курировал хлебопекарную и макаронную промышленность региона. После распада СССР он возглавил второй созыв думы Ставрополя и был избран одним из депутатов третьего созыва. До 2007 года Наумов был советником тогдашнего мэра Дмитрия Кузьмина.

Причина смерти Николая Наумова не называется. Депутат городской думы Александр Куриленко выразил соболезнования родным и близким покойного.