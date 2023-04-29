Фото: УГИБДД по СК

В Минводах три человека пострадали в ДТП с начинающим водителем. Об этом сообщает УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась днем 28 апреля на девятом километре трассы "Минводы-Суворовская". Водитель "четырнадцатой", поворачивая налево, не предоставил преимущество Ладе Гранта. После столкновения "четырнадцатая" вылетела в кювет.

Медики госпитализировали трех человек: водителей и пассажира Гранты. Известно, что предполагаемый виновник ДТП получил водительские права 2,5 года.

- За последние 2 года 16 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима. При госпитализации у него произведен биозабор крови на установление состояние опьянения, - сообщает пресс-служба УГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.