Мурсал Исмаилов. Фото: УФАС Ставрополья

В Ставропольском крае назначили нового руководителя регионального УФАС. Им стал Мурсал Исмаилов, следует из данных с сайта надзорного ведомства.

Мужчину назначили 24 апреля 2023 года после перевода из Костромского УФАС. Из биографической заметки следует, что Исмаилов родился в селе Ихрек в Дагестане. В 2005 году окончил Ростовский государственный экономический университет.

В структуре УФАС мужчина работает с декабря 2008 года и начинал как замначальника отдела изучения и контроля товарных рынков Ростовского УФАС. В Костроме Исмаилов возглавлял с 2018 года.