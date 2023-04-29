Школьникам из Ставрополя рекомендовали отказаться от выпускных в ресторанах

Рекомендацию озвучил мэр города Иван Ульянченко на заседании антитеррористической комиссии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Администрация Ставрополя рекомендовала школьникам отказаться от празднования Последнего звонка вне учебных заведений. Эту мысль озвучил мэр города Иван Ульянченко на заседании антитеррористической комиссии.

По словам мэра Ставрополя, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах наблюдается «сложная оперативная обстановка», о чем сообщают правоохранители. Поэтому на всех мероприятиях в школах будет усилено дежурство дружинников и представителей разных правоохранительных структур.

- Чтобы избежать внештатных ситуаций в период проведения выпускных вечеров, настоятельно рекомендуем родительской общественности воздержаться от проведения торжественных мероприятий вне учебных заведений, в барах, ресторанах, кафе на открытой местности, от выезда групп выпускников и учащихся за пределы города, - цитирует Ульянченко пресс-служба администрации.

На время школьных праздников и ЕГЭ в учреждениях усилят контрольно-пропускной режим и физическую охрану. Уже сейчас обследованы и опечатаны чердаки, подвалы и подсобки, проверены системы противопожарной безопасности, видеонаблюдение и оповещение.