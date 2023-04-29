На Ставрополье выявлен первый случай заражения Крымской лихорадкой

Власти проводят профилактику против клещей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае зарегистрировали первый в 2023 году случай заражения Крымской геморрагической лихорадкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Болезнь выявили у жительницы Степновского округа. Женщина заразилась после укуса клеща.

По состоянию на 28 апреля в больницах Ставрополья зарегистрировали 618 случаев укусов клещей. Больше трети – 249 случаев – приходится на детей. Чтобы избежать укусов клещей, специалисты проводят профилактические мероприятия на пастбищах и зонах отдыха. С начала года было обработано более 975 гектаров земли. Кроме того, ветеринары от клещей привито больше 40% крупного рогатого скота.