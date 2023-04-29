В Карачаево-Черкесии нашли незаконный зоопарк с экзотическими животными

Фото: Россельхознадзор

В Карачаево-Черкесии закрыли бизнес, в которой нелегально устроили мини-зоопарк. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

На территории термального комплекса «Жемчужина Кавказа» в поселке Кавказском содержали экзотических кур, уток, цесарок и семь страусов в культурно-зрелищных целях. При этом у предприятия не было лицензии, что противоречит федеральному закону. Правда, надзорное ведомство выявило и другие нарушения.

Фото: Россельхознадзор

- Анализ информации в электронной системе «Меркурий» показал, что перемещение животных к площадке ООО «Жемчужина Кавказа» не осуществлялось, а на животных отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, - сообщает Россельхознадзор.

Животных так и не зарегистрировали в Прикубанской ветеринарной службе. Бизнесмену объявлено предостережение, материалы проверки передали в прокуратуру КЧР.