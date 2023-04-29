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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 13:00

Жительницу Ставрополья поймали с наркотиками на границе с КБР

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru

На границе между Ставропольском краем и Кабардино-Балкарией поймали жительницу Георгиевска, которая перевозила наркотики. Об этом сообщает пресс-служба окружной полиции.

Сотрудники остановили машину на ФКПП «Малка». Водитель вез пассажиров из Ставрополя в Нальчик. У полицейских вызвало подозрения поведение 28-летней женщины. Ей оказалась ранее судимая ставрпольчанка. При досмотре у нее в сумке нашли несколько свертков с порошкообразным содержимым.

- Проведенная экспертиза установила, что изъятое содержит наркотические средства синтетического происхождения. В отношении гражданки СО ОМВД России по Зольскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ей грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по СКФО.