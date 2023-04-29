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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 10:41

На Ставрополье два человека погибли под трактором после ДТП

Обстоятельства аварии выясняются
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Фото: УГИБДД по СК

Фото: УГИБДД по СК

На Ставрополье в ДТП с трактором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба краевого УГИБДД.

Авария случилась утром 29 апреля на десятом километре трасс «Водораздел-Казинка». Трактор Кировец с прицепом на небезопасной скорости зацепил тросовое ограждение, скатился в кювет и перевернулся. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

- Многотонный транспорт упал на 46-летнего водителя и 60-летнего пассажира. От полученных травм жители Андроповского округа скончались, - сообщает УГИБДД по Ставрополью.

Трактор находился в аренде. На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД и сотрудники МЧС.