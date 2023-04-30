В Ставрополе мошенник притворился автомехаником и обманул водителя

Мужчина доверился мошеннику и отправил ему 34 тысячи рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пррес-службе МВД по Ставропольскому краю сообщили, что житель Краснодарского края обвиняется в мошенничестве. Мужчина притворился автомехаником и убедил жителя краевого центра перечислить ему 34 тысячи рублей. В полиции выяснили, что ставрополец увидел на рекламном баннере объявление о предоставлении услуг по ремонту транспортных средств и связался с автором объявления. Договорившись о деталях сделки он произвел предоплату

Но после того, как отправил деньги «автомеханику» тот внезапно перестал выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули и обратился с заявлением в полицию. Подозреваемого нашли, им оказался житель Краснодарского края, который после задержания полностью признал свою вину.

- По данному факту Следственным отделом № 1 СУ Управления МВД России по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.