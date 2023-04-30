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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 8:06

На Ставрополье солкнулись грузовик и легковушка

Пострадал 50-летний водитель
Анфиса КИМЕНИНИКО
Грузовик врезался в легковушку, которая стояла на аварийных огнях. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

Грузовик врезался в легковушку, которая стояла на аварийных огнях. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

В краевой Госавтоинспеккции рассказали, что в Арзгирском округе произошло столкновение грузовой ГАЗели и легкового автомобиля. Водителя иномарки госпитализировали.

По данным ведомства, авария произошла 29 апреля примерно в 21:30 у села Каменная Балка. Водитель грузовика въехал в минивэн «Мерседес», который стоял на аварийных огнях из-за технических неисправностей. В результате столкновения помощь понадобилась 50-летнему жителю Саратовской области, а другие участники получили незначительные травмы.

- За рулем ГАЗели находился 58-летний житель КБР, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, - прокомментировали ДТП в Госавтоинспекции. Проводится проверка.