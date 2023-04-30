Глава Ставрополья почти память бывшего мэра краевой столицы

Губернатор Владимир Владимиров почтил память экс-мэра Ставрополя Андрея Джатдоева. Фото: соц.сети главы Ставрополья.

Ровно три года назад 30 апреля 2020 года ушел из жизни глава краевой столицы Андрей Джатдоев. Ему было 57 лет. Глава региона напомнил жителям об этой печальной дате.

- Большой профессионал и ответственный руководитель, верный семьянин и надежный друг. Андрей Хасанович многое сделал для родного города, приложил немало усилий, чтобы облик Ставрополя изменился к лучшему. Его преданность работе, любовь к городу, открытость в общении с горожанами навсегда останутся в сердцах многих людей, - рассказал в своем телеграм-канале Владимир Владимиров. Напомним, Андрей Хасанович Джатдоев родился в Ставрополе, здесь же начал свой профессиональный путь, стал работать в городской администрации в 1989 году. Стал главой краевого центра в 2012 году. В память о нем назвали сквер возле академического театра драмы в краевой столице. 3 сентября 2020 года в сквере установили памятник мэру.