Житель Дагестана попал в реанимацию после ДТП на Ставрополье

37-летний житель Дагестана в реанимации. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

В краевой Госавтоинспекции поделились подробностями страшного ДТП в В Грачевском округе. Сейчас врачи борются за жизнь водителя из соседней республики, который получил тяжелые травмы после опрокидывания авто. ДТП произошло 30 апреля около 9 утра на 15 км «Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды» Мужчина за рулем «Лада Гранта» двигался с небезопасной скоростью, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет. Машина перевернулась и врезалась в дерево. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Им оказался 37-летний житель Дагестана. Еще один пассажир легковушки получил незначительную травму и в больницу не поехал.

В ведомстве уточнили, что за последние 2 года водитель не привлекался к ответственности за нарушения ПДД, но был ли он на момент аварии трезв - покажет лабораторная экспертиза.