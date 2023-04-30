Из-за непогоды в Пятигорске отменили открытие сезона фонтанов

В Пятигорске перенесли открытие сезона фонтанов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Открытие сезона фонтанов в Пятигорске решили перенести. Об этом сообшил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов в своем телеграм-канале. Праздничные мероприятия в честь открытия сезона фонтанов и фестиваля «Мелодии старых скверов» должны были начаться 30 апреля и продлиться до 1 мая. Но из-за непогоды открытие пришлось перенести.

- С сегодняшнего дня и до 3 мая в Пятигорске идут дожди, температура упала. Нет смысла проводить мероприятия, на которые никто не придет, - прокомментировал решение глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.