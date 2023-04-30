Лабораторные пробы воды в Невинномысске не выявили нарушений

Жители Невинномысска жалуются в соцсетях на качество питьевой воды в кранах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 30 апреля жители города Невинномысск обратили внимания на то, что вода в кране течет с запахом йода и ила. С жалобами они обратились к главе города Михаилу Миненкову. Мэр Невинномыска опроверг слухи о том, что в реку Зеленчук, из которой по трубопроводам течет вода, сбрасывали промышленные отходы. По словам Миненкова, причиной неприятного запаха могли стать осадки в виде ливня и града, которые прошли в КЧР. - Информации о каких-либо сбросах в реку Большой Зеленчук от служб МЧС не поступало. Ведомственные и федеральные службы держат ситуацию на контроле, проводятся лабораторные исследования, угроза жизни и здоровью населения отсутствует, - написал мэр.

Под публикацией главы города появился и комментарий от Управления ЖКХ Невинномысска. Сотрудники организации уточняют, что качество воды в районе Фабрика, поселках Рождественский и Рабочий действительно изменилось из-за паводка в КЧР, но качество воды все еще соответствует требованиям и нормам СанПиН. Несмотря на это, некоторые горожане пишут, что вода в кране не только имеет неприятный запах, но и не годится для питья, так как после использования ресурса некоторые жалуются на недомогания. В связи с этим по заявкам жителей организован подвоз воды в цистернах.