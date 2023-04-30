В Ингушетии следователи выясняют обстоятельства причинения тяжкого вреда 4-летней девочки

Четырехлетняя девочка попала в больницу после регулярных побоев пьяной матери. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ингушетии следователи устанавливают обстоятельства причинения вреда здоровью малолетней. Страшная история произошла в одном из городов республики. Родственники чуть не забили ребенка до смерти.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия было возбуждено уголовное дело по факту доставления девочки с тяжелыми травмами в отделение реанимации.

История получила широкий общественный резонанс. За ребенка вступился глава республики Махмуд-Али Калиматов.

— Нарушители должны быть наказаны, и я обещаю, что мы будем преследовать их по всей строгости закона. Сейчас я говорю о попустительстве и недобросовестной работе участкового инспектора, органов опеки, инспекции по делам несовершеннолетних, а также о безразличном отношении соседей и родственников этой семьи к тому, что творилось с детьми в этом доме, — заявил Калиматов.

К делу подключились прокуратура, полиция и следователи. В СУ СКР по республике Ингушетия возбудили уголовное дело.

- В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) близких родственников ребенка, а также должностным лицам органов системы профилактики, - резюмировали в пресс-релизе от ведомства.

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