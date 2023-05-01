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НовостиОбщество1 мая 2023 6:58

С праздником весны и труда поздравил жителей Ставрополья глава региона

Губернатор пожелал землякам праздничного первомайского настроения
Алина МАКСИМОВА
С 1 мая поздравил ставропольцев глава региона.

С 1 мая поздравил ставропольцев глава региона.

Фото: Александр ГЛУЗ

С праздником весны и труда поздравил жителей Ставропольского края глава региона Владимир Владимиров.

- Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с 1 Мая - праздником Весны и Труда! «Мир, Труд, Май!» - эти слова всегда были наполнены для нас особым жизнеутверждающим смыслом, - написал губернатор в своем ТГ-канале, отметив, что ничто не может быть важнее, чем созидательный труд.

Глава Ставрополья пожелал землякам праздничного первомайского настроения, а также успехов в делах, благополучия и счастья.