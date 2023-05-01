На юге Ставрополя в аварии пострадали двое взрослых и ребенок

Фото: Госавтоинспекция Ставрополя.

В Ставрополе в результате ДТП пострадали двое взрослых и 9-летний ребенок. Автоавария произошла утром 30 апреля в юго-западном районе краевого центра.

По данным городской Госавтоинспекции, к столкновению автомобилей привело нарушение очередности проезда. На перекрестке 50 лет ВЛКСМ и Тухачевского водитель автомобиля ГАЗ при повороте налево не убедился в безопасности своего манёвра и столкнулся с автомобилем ВАЗ , который двигался во встречном направлении.

В результате аварии пострадали три пассажира ВАЗа, в том числе школьник. Все пострадавшие доставлены в больницу с ушибами головы.

За рулем ГАЗа находился 50-летний местный житель, который за последние два года ни разу не был привлечен за нарушение ПДД. На момент аварии оба водителя были трезвы.

- По факту автоаварии проводится проверка, - сообщили в Госавтоинспекции города Ставрополя.