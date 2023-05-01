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НовостиПроисшествия1 мая 2023 7:27

На Ставрополье в ДТП с КАМАЗом погиб 33-летний водитель Приоры

По факту смертельной автоаварии возбуждено уголовное дело
Алина МАКСИМОВА
Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

Смертельное ДТП произошло днем 30 апреля в Арзгирском районе Ставропольского края.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, на трассе «Буденновск – Арзгир» водитель КАМАЗа с двумя прицепами при повороте налево столкнулся с легковой Приорой, которая ехала прямо со встречного направления.

В результате аварии погиб водитель легковушки, 33-летний житель Степновского округа.

За рулем грузовика находился 31-летний житель соседнего региона, который за последние два года 5 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Погибший водитель за это же время только за превышение скорости привлекался 28 раз.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.