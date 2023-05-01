На Ставрополье в ДТП с КАМАЗом погиб 33-летний водитель Приоры

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

Смертельное ДТП произошло днем 30 апреля в Арзгирском районе Ставропольского края.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, на трассе «Буденновск – Арзгир» водитель КАМАЗа с двумя прицепами при повороте налево столкнулся с легковой Приорой, которая ехала прямо со встречного направления.

В результате аварии погиб водитель легковушки, 33-летний житель Степновского округа.

За рулем грузовика находился 31-летний житель соседнего региона, который за последние два года 5 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Погибший водитель за это же время только за превышение скорости привлекался 28 раз.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.