Живыми найдены четверо пропавших на Ставрополье подростков

Подростки на прогулке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье найдены подростки, пропавшие во время прогулки в Минераловодском районе края. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

- Найдены. Живы, - говорится в сообщении.

Напомним, четверо несовершеннолетних (от 14 до 17 лет) жителей села Розовка ушли компанией на прогулку 30 апреля 2023 года. К назначенному времени подростки домой не вернулись. Родственники забили тревогу и обратились за помощь к волонтерам поисково-спасательного отряда.

Спустя сутки, 1 мая, волонтеры отчитались о том, что подростки найдены живыми. Где все это время находились ребята – не сообщается.