На Ставрополье за неделю от COVID-19 вылечились 633 человека

Случаи заболевания коронавирусом продолжают выявлять на Ставрополье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье за минувшую неделю коронавирус диагностировали у 406 человек, еще 633 пациента смогли справиться с инфекцией.

Обновленные данные по коронавирусу обнародовал на своей странице в социальных сетях глава региона Владимир Владимиров, отметив, что пока еще не время забывать о профилактических мерах.

- Уровень заболеваемости, как и число госпитализаций, снизились. Между тем все еще важно помнить о мерах эпидпрофилактики, - написал губернатор.

Тем временем в крае продолжается прививочная кампания против COVID-19. На данный момент полный курс вакцинации прошли 1 342 693 человека, первый компонент вакцины получили 1 825 574 ставропольца.