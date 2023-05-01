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НовостиПроисшествия1 мая 2023 9:51

Житель Арзгирского района стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством

Мужчина устроил дебош в гостях и угрожал хозяину дома молотком
Алина МАКСИМОВА
Дебошира доставили в отдел.

Дебошира доставили в отдел.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье правоохранительные органы разбираются в деталях дела об угрозе убийством.

Инцидент произошел в Арзгирском районе края. В дежурную часть обратился местный житель, сообщивший о госте-дебошире. На место ЧП выехали участковые.

Оказалось, что между мужчинами возник конфликт. Раздосадованный гость стал выражаться нецензурной бранью. Размахивать молотком и грозить убийством гостеприимному хозяину.

Дебошира доставил в отдел, где он дал признательные показания.

- Группой дознания ОМВД России «Арзгирский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством», - сообщили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.