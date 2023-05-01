Ставропольские спортсменки оказались в числе лучших на турнире по художественной гимнастике

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя.

Ставропольские спортсменки приняли участие в турнире по художественной гимнастике памяти мастера спорта СССР, тренера-преподавателя высшей категории, судьи международной и всероссийской категории Натальи Захаровой, который состоялся в Пятигорске. В нем участвовали более 250 спортсменов из 12 регионов страны.

Команда наших гимнасток привезла с турнира целую россыпь медалей.

- Команда наших гимнасток завоевала три золотых медали в групповых упражнениях. Равных им не было в программе мастеров спорта, третьего спортивного разряда и первого юношеского разряда, - сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

В индивидуальном зачете медали взяли 12 спортсменок из Ставрополя. Третье место заняли Мария Гринько и Анна Фомина. На втором оказались: Милана Свистунова, Ариана Амизова, Снежана Дикан и София Эфа. Золотые медали завоевали Елизавета Холшевникова, Эвелина Фролова, Вероника Иванова, Тамирис Итазова, Екатерина Карамышева и Милослава Мещерякова.