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НовостиПроисшествия1 мая 2023 12:14

Ставропольца осудят за кражу двух игровых приставок из магазина в Михайловске

Дело рассмотрит Шпаковский районный суд
Алина МАКСИМОВА
35-летний ставрополец попался на краже.

35-летний ставрополец попался на краже.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Ставрополья поставила точку в деле о краже в одном из магазинов электроники и бытовой техники города Михайловска.

Обвиняемым по делу стал 35-летний житель города Ставрополя. Правоохранительным органам удалось выяснить, что ставрополец похитил со стеллажей две игровые приставки общей стоимостью более 30 тысяч рублей. Похищенный товар он продал, а деньги потратил на личные нужды.

- Дознавателем собрана достаточная доказательственная база противоправной деятельности гражданина, - сообщили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

На данный момент уголовное дело передано в Шпаковский районный суд для рассмотрения по существу.