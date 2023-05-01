Ставропольца осудят за кражу двух игровых приставок из магазина в Михайловске

35-летний ставрополец попался на краже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Ставрополья поставила точку в деле о краже в одном из магазинов электроники и бытовой техники города Михайловска.

Обвиняемым по делу стал 35-летний житель города Ставрополя. Правоохранительным органам удалось выяснить, что ставрополец похитил со стеллажей две игровые приставки общей стоимостью более 30 тысяч рублей. Похищенный товар он продал, а деньги потратил на личные нужды.

- Дознавателем собрана достаточная доказательственная база противоправной деятельности гражданина, - сообщили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

На данный момент уголовное дело передано в Шпаковский районный суд для рассмотрения по существу.