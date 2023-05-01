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НовостиОбщество1 мая 2023 13:10

В Кисловодске благотворитель оплатил операцию на глаза участнику СВО

Снайперу требовалась замена хрусталика глаза после полученного ранения
Алина МАКСИМОВА
Операция на глаза потребовалась участнику СВО после полученного ранения.

Операция на глаза потребовалась участнику СВО после полученного ранения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кисловодске предприниматель и меценат оплатил операцию по замене хрусталика глаза участнику СВО. Об этом в своем ТГ-канале рассказал глава курортного города Евгений Моисеев.

Ранее в пункт гуманитарной поддержки мобилизованных обратился военнослужащий-контрактник, снайпер, который получил травму глаза, находясь в зоне проведения спецоперации. Он попросил помочь ему с оплатой операции, которая поможет ему вернуть зрение и даст возможность продолжить участие в СВО.

- Все расходы на проведение оперативного вмешательства и лечения взял на себя Олег Гамлетович Айриян, - сообщил Моисеев.

Глава курорта отметил, что для этого человека делать добро – кредо жизни.