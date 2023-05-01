В Кисловодске благотворитель оплатил операцию на глаза участнику СВО

Операция на глаза потребовалась участнику СВО после полученного ранения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кисловодске предприниматель и меценат оплатил операцию по замене хрусталика глаза участнику СВО. Об этом в своем ТГ-канале рассказал глава курортного города Евгений Моисеев.

Ранее в пункт гуманитарной поддержки мобилизованных обратился военнослужащий-контрактник, снайпер, который получил травму глаза, находясь в зоне проведения спецоперации. Он попросил помочь ему с оплатой операции, которая поможет ему вернуть зрение и даст возможность продолжить участие в СВО.

- Все расходы на проведение оперативного вмешательства и лечения взял на себя Олег Гамлетович Айриян, - сообщил Моисеев.

Глава курорта отметил, что для этого человека делать добро – кредо жизни.