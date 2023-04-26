Эксперты: портфель розничных кредитов в России по итогам года вырастет на 17%

По итогам 2023 года объем розничного кредитования в России вырастет на 17% и по портфелю достигнет 33,5 трлн рублей (с учетом секьюритизации). Преимущественную долю в нем будет занимать ипотека. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«В этом году наши аналитики фиксируют устойчивое восстановление потребительской активности на розничном рынке. По итогам первого квартала общерыночные продажи розничных кредитов на 19% превысили уровень прошлого года и на 8% – рекордный 2021 год. Самый активный рост показало автокредитование. Мы пересмотрели наш прогноз и считаем, что стабильная экономическая ситуация обеспечит более активный рост розничного кредитования в России. Общий кредитный портфель по итогам года достигнет рекордных 33,5 трлн рублей, увеличившись на 17%», – заявил Анатолий Печатников.

«За год рынок кредитования в России значительно укрепился, и если 2022 год был временем адаптации к новым условиям, то уже в этом году мы надеемся на его восстановление. В апреле темпы продаж показывают положительную динамику, в объеме выдач доминирующую роль занимают потребкредиты и ипотека», – добавил Анатолий Печатников.

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