В Ессентуках водитель на тонированном авто устроил аварию с тремя пострадавшими

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ессентуках автомобилист выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию, в которой пострадали три человека. Накануне вечером водитель «Лады Гранты» ехал по улице Долина Роз.

Водитель захотел обогнать другую машину и выехал на встречку там, где это запрещено. В результате произошла авария с «Хендэ Акцент», водитель которого поворачивал налево.

— С травмами в больницу доставлены оба водителя и 20-летняя пассажирка «Гранты». За рулем «Гранты» находился 20-летний житель города, стаж вождения которого два года, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За два года водителю выписали 13 штрафов за нарушение правил дорожного движения. В момент аварии он был трезвый, но получил еще один штраф за тонировку. По факту ДТП проводится проверка.