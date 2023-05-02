Лжесотрудника ФСБ осудили на Ставрополье за мошенничество на 1,2 млн

Жителя Ставрополья осудили за мошенничество на 1,2 млн Фото: Даниил ОПАРИН

На Ставрополье осудили лжесотрудника ФСБ, который в феврале 2021 года получил от жительницы региона деньги за оказание помощи. Родственника потерпевшей могли привлечь к уголовной ответственности, а ныне осужденный гражданин представился сотрудником и предложил за деньги решить вопрос. Всего злоумышленник получил 1 235 000 рублей.

— На основании переданных Управлением результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску Ставропольского края в отношении Сонина Р.А. было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ [Мошенничество – Прим.], – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Злоумышленника признали виновным в совершении преступления. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на три года в колонии общего режима. Вступил ли приговор в законную силу, не сообщается.