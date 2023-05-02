Из соцучреждений Кисловодска эвакуируют людей после угрозы минирования

В Кисловодске проводится эвакуация после сообщения с угрозой минирования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кисловодске утром поступили сообщения с угрозами минирования социальных учреждений курорта. Как сообщил мэр города Евгений Моисеев в социальных сетях, людей эвакуируют из всех школ, центральной городской больницы, санатория Димитрова, отдела ОВД, и детских садов.

— Вновь эвакуируем школы и социальные учреждения из-за угрозы минирования. Полиция, МЧС и все службы экстренного реагирования выехали для проверки на места, – написал Евгений Моисеев в соцсетях.

Службы проводят проверку, после которой учреждения вернутся в штатный режим работы. Если специалисты найдут взрывчатку, будут приниматься меры по устранению опасности.