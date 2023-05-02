В Ставрополе 2 мая перекроют 13 улиц Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за репетиции парада вечером 2 мая в Ставрополе перекроют 13 улиц. Ограничение продлится с 19:30 до полуночи, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Проезд по некоторым дорогам города закроют для проезда автомобилей.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В СТАВРОПОЛЕ 2 МАЯ

- улицу Дзержинского (от улицы Л. Толстого до проспекта Октябрьской Революции);

- улицу Михаила Морозова (от улицы Ломоносова до улицы Маршала Жукова);

- улицу Маршала Жукова (от улицы Мира до улицы Дзержинского);

- улицу Советскую;

- улицу Булкина;

- проспект Октябрьской Революции;

- улицу Артема (от улицы Мира до улицы Дзержинского);

- проспект Карла Маркса (от улицы Голенева до проспекта Октябрьской Революции);

- улицу Суворова (от проспекта К. Маркса до улицы Ставропольской);

- улицу Розы Люксембург (от улицы Дзержинского до проспекта Карла Маркса);

- улицу Кавалерийскую (от улицы Дачной до улицы Дзержинского);

- улицу Пушкина (от улицы Дзержинского до улицы Мира);

- улицу Ленина (от улицы Льва Толстого до улицы Розы Люксембург).

Ведомство предлагает объезжать перекрытые участки по улицам Мира, Голенева, Маяковского, Льва Толстого, Комсомольской (от улицы Р. Люксембург до переулка Чкалова), Розы Люксембург (от Мира до Дзержинского), Дзержинского (от Льва Толстого до Краснофлотской).

Автомобилистов просят заранее выбирать маршрут, чтобы не попасть в затруднительную ситуацию. После полуночи дороги вновь откроют для проезда машин.