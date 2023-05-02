Осужденный на Ставрополье избил надзирателя и получил дополнительный срок

Осужденный на Ставрополье получил еще один срок за избиение надзирателя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Кочубеевском на Ставрополье под суд пошел 40-летний мужчина, который уже осужден за убийство. С 2015 года он сидел в исправительной колонии № 1, а в декабре 2022 года совершил другое преступление. Надзиратель заметил, что злоумышленник лежал на койке в неположенное время, сотрудник потребовал устранить нарушение.

— Не желая выполнять законные требования инспектора, мужчина ударил его, а затем попытался повалить на пол. Противоправные действия злоумышленника были пресечены другими осужденными, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы). Суд признал вину гражданина и приговорил его к 1 году и 8 месяцам колонии строго режима.