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НовостиПроисшествия2 мая 2023 10:35

За минувшую неделю мошенники обманули жителей Ставрополья на 50 млн рублей

Возбуждены уголовные дела
Данил ЮРКОВ
Жители Ставрополья за неделю отдали мошенникам 50 млн рублей

Жители Ставрополья за неделю отдали мошенникам 50 млн рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Ставрополье за минувшую неделю, с 24 по 30 апреля, мошенники обманули жителей региона на 50 млн рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщили, что даже с учетом работ по профилактике мошенничества люди продолжают вестись на уловки злоумышленников.

— Так, в Отдел МВД России по Минераловодскому городскому округу поступило заявление от 63-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что ей позвонил лжесотрудник финансовой организации, – пишет ведомство.

Собеседник рассказал о незаконной попытке списать деньги со счета пенсионерки и ее супруга. Чтобы спасти сбережения, злоумышленник убедил жертву перевести их на якобы безопасный счет. В итоге гражданка лишилась четырех млн рублей.

Против неизвестного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители ищут мошенника.