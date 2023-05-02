За минувшую неделю мошенники обманули жителей Ставрополья на 50 млн рублей

Жители Ставрополья за неделю отдали мошенникам 50 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Ставрополье за минувшую неделю, с 24 по 30 апреля, мошенники обманули жителей региона на 50 млн рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщили, что даже с учетом работ по профилактике мошенничества люди продолжают вестись на уловки злоумышленников.

— Так, в Отдел МВД России по Минераловодскому городскому округу поступило заявление от 63-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что ей позвонил лжесотрудник финансовой организации, – пишет ведомство.

Собеседник рассказал о незаконной попытке списать деньги со счета пенсионерки и ее супруга. Чтобы спасти сбережения, злоумышленник убедил жертву перевести их на якобы безопасный счет. В итоге гражданка лишилась четырех млн рублей.

Против неизвестного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители ищут мошенника.