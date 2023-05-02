В Ставрополе определили лучших школьников-ученых

Победителей определяли по четырем номинациям. Фото: ncfu.ru

В Ставрополе определили победителей Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ и проектов «Энергия будущего». Об этом «КП-Ставрополь» рассказали в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета.

Проект объединил школьников из Якутска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Красноярска, Екатеринбурга, Воронежской области, Ставрополя и Ставропольского края. В течение шести дней участники защищали свои проекты, их оценивала комиссия ведущих научных сотрудников СКФУ.

Победителей определяли по четырем номинациям: физика и математика, естественные науки, гуманитарные и социальные науки, компьютерный инжиниринг и программирование. Кроме проектов, жюри оценивало, как участники будут решать интеллектуальные и творческие кейсы.

- Кейсы, которые мы разбирали, не предполагали одного решения. Это были объемные задачи, благодаря которым ты учишься видеть, казалось бы, уже знакомую ситуацию с совершенного нового угла. Эксперты хотели разглядеть наш авторский подход. Например, моя команда готовила физический кейс «Работа автономной энергосистемы», и эта интересная тема погрузила нас в работу с головой. Мы переработали огромное количество данных, чтобы достойно представить результат комиссии, – отметила участница «Энергии будущего» Виктория Гливина.

В номинации «Физика и математика» победили школьники со Ставрополья и из Ростова-на-Дону, остальные призовые места также взяли местные учащиеся. В группе естественных наук победили юные ученые из Краснодара, Якутска и Ставрополя, в гуманитарном направлении сильнейшими оказались ученики из Краснодара, Минвод, Екатеринбурга, Якутска и Ставропольского края. А вот в IT-сфере все места забрали гости - школьники из Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Воронежской области и Красноярска.

Победители получили дипломы и ценные призы.