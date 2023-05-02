Мелкий град и дождь в Ставрополе усложняют движение на дорогах

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В Ставрополе дождь и мелкий град ухудшают видимость для водителей, усложняют движение и повышают риск аварий. В пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что непогода может стать опасной для невнимательных водителей.

— Госавтоинспекция региона рекомендует участникам дорожного движения снижать скорость, держать дистанцию и боковой интервал. Не совершайте необдуманных маневров обгона, опережения и поворота, – пишет ведомство.

Также напомним, что синоптики прогнозировали дождь на Ставрополье в начале рабочей недели. Кроме того, местами по региону ожидается гроза. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. К ночи температура воздуха опустится до 9 градусов выше нуля.