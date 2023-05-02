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НовостиОбщество2 мая 2023 12:32

Работа противоградовых ракет испугала жителей Михайловска

Граждане жаловались на звуки взрывов
Маргарита КОТОВА
В Михайловске противоградовые ракеты напугали местных жителей

В Михайловске противоградовые ракеты напугали местных жителей

Фото: Александр ГЛУЗ

В городе Михайловске на Ставрополье местные жители в районе одного из НИИ услышали звуки, похожие на взрывы. В пресс-службе МЧС России по Ставропольскому краю объяснили это работой градобоек – противоградовых ракет, созданных для предотвращения выпадения ледяных осадков.

— По информации ЕДДС, работает Ставропольская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы, – сообщили в МЧС.

Опасности для населения градобойки не несут. Их используют, чтобы в городе не пошел крупный град, способный нанести ущерб. В Ставрополе их, по всей видимости, не использовали, хотя в городе шел мелкий град.

По данным комитета по госзакупкам Ставропольского края, на закупку противоградовых ракет власти региона выделили порядка 50 млн рублей. Однако по итогам торгов она может вырасти.